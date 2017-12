Alejandra Orozco es la más valiosa

Sin duda una de las piezas claves para que la selección femenil de voleibol UAT-UAMRA conquistara el título fue Alejandra Orozco, quien resultó ser la jugadora más valiosa de la final del torneo femenil semanal.

Mario Gallardo, presidente de la Liga de Voleibol UAT, reconoció el talento de la universitaria al entregarle trofeo y reconocimiento por su buen desempeño en la cancha.

“La verdad siento muy padre porque no había tenido un logro de este tipo y pues a seguir esforzando y es un logro que me alegra tener pero obviamente no puedo hacerlo sola, es un juego en equipo”, comentó la camisa 12 al termino del juego.

El año pasado Alejandra no pudo tener oportunidad de jugar con sus compañeras producto a una lesión, pero ahora que ya se encuentra recuperada y está aprovechando la oportunidad para brillar en el mes de enero cuando participen en el Inter-UAT.

“Considero que es un buen fogueo para nosotras porque nos estamos preparando para el Inter-UAT y esto es una buena preparación para cada una de nosotras”, expresó con mucha confianza, la cual tiene para hacer un buen papel en Ciudad Victoria y ganarse el boleto al Condde (Consejo Nacional del Deporte).

BRILLA. Alejandra Orozco fue reconocida como la jugadora más valiosa de la final del torneo femenil semanal de la Liga de Voleibol UAT.