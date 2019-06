Alejandra Guzmán se defiende y Frida Sofía la llama mentirosa

La situación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no está nada bien, ayer la cantante rompió el silencio y dio una entrevista al programa "Suelta la sopa" donde aclaró que sería incapaz de tener una relación de pareja con el ex de su hija.

Sin entrar en de talles, porque dijo que ese tipo de problemas se hablan en familia, la Guzmán admitió que desde finales del año pasado no ve ni habla con su hija porque la tiene bloqueada. La cantante expresó aseguró que es una madre que siempre ha hecho todo lo que ha podido para sacar a su hija adelante.

Mencionó que Enrique Guzmán, su papá, es quien ahora le da dinero a Frida y ya no es ella; enfatizó que lo que más desea es poder hablar con Frida y arreglar las cosas. "Yo estoy aquí para ella".

"Ha hablado mal desde hace dos meses de Michelle, de Silvita, de mí....somos una familia disfuncional pero así funcionamos y yo amo a mi mamá, yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, un coche, dos carreras, todo lo que he podido, sudando, de donde vengo y estoy trabajando y lo hago por amor a mí misma".

Al ser cuestiona sobre las declaraciones de Christian Estrada, ex de Frida y quien aseguró que estuvo embarazada y abortó, la rockera no quiso hablar y argumentó que esa no es su vida y que su hija ya tiene 27 años para poder responder sobre sus actos.

Luego de las declaraciones de la Guzmán, Frida le respondió en Instagram con una imagen en la que la llama mentirosa.

Además compartió una conversación que tuvo con su madre en noviembre del año pasado, en ella Frida le pide que se aleje de su ex Christian Estrada porque saberlos juntos la lastima, sin embargo, Alejandra Guzmán se niega y le explica que dicha cercanía se debe a cuestiones de negocios.