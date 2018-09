Alejandra de la Fuente casi muere quemada

Hace unos días, el centro turístico y hotel Little French Key, en Honduras, sufrió un incendio que lo dejó reducido a cenizas. En el lugar se encontraba hospedada Alejandra de la Fuente, hija de la conductora Laura Bozzo, quien estuvo a punto de morir quemada.

De la Fuente, quien hacía una sesión de fotos para una revista, pasó momentos dramáticos porque quedó encerrada en una de las habitaciones, pero tuvo la suerte de que un lugareño la sacó cargando.

"Fue horrible, me asusté y lloré por el shock, pero gracias a Dios estoy bien, el hotel quedó en cenizas. Éramos una amiga, yo y una pareja más. La pareja estaba fuera, mi amiga salió rápido y yo estaba en el cuarto. No me di cuenta hasta el final. Gracias a Dios, un señor de la isla entró y me sacó, todo era humo negro. El lugar era un paraíso donde había jaguares", señaló la modelo al diario "Trome".

El siniestro llegó a niveles tan incontrolables, que los animales que estaban en cautiverio tuvieron que escapar por sus propios medios. Incluso, el ayuntamiento de Roatán, afirmó que este sitio operaba de manera ilegal y no tenía permiso para tener animales.