Alegra a Ricardo Ferretti disputar otra Final

Monterrey, México.

Consciente de que aún no juegan su mejor futbol, Ricardo Ferretti dice que lo importante es que están en la Final.



De buen humor este mediodía, el "Tuca" atendió a los medios rumbo a la disputa del título de campeón ante León.



"No ha sido desplegado todavía el potencial que tiene el equipo, hay que ser honestos, pero aún no desplegado este futbol, llegamos a al Final, entonces tengo una gran esperanza que en estos dos partidos juguemos al nivel que pretendemos.



"Cada partido es distinto, Pachuca y Monterrey, no esperábamos menos, nadie hubiera pensado que fuera fácil, pero se nos indigestaron y aún así logramos el pase, porque no jugamos el futbol que pretendemos, pero con esto lo superamos, sea por la tabla, por lo que sea, la cosa es que estamos en la Final", dijo el timonel brasileño.



Ferretti no ocultó su felicidad por llegar a una nueva Final de Liga, sin embargo, dijo que el semestre no está terminado.



"El hecho de disputar una Final más es motivo de estar contento, pero todavía no satisfechos, todavía nos falta y sabemos de las cosas que tenemos que mejorar, pero vamos a hacer algo para llegar a este partido lo mejor posible", señaló.