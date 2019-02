Alegan abogados de ´El Chapo´ que no tuvo un juicio justo

Nueva York, N.Y.

Los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán expresaron el miércoles inquietudes por la posibilidad de que el narcotraficante mexicano no tuviera un juicio justo luego de que uno de los jurados comentó a un sitio web de noticias que varios jurados siguieron la cobertura de los medios al juicio del capo, aun cuando el juez les había ordenado que no lo hicieran.

VICE News publicó el miércoles una entrevista con un jurado que dijo que por lo menos otros cinco miembros del jurado del juicio de Guzmán habían seguido la cobertura noticiosa y visto publicaciones de Twitter sobre el caso y que estaban al tanto de un material potencialmente tendencioso que los jurados no debían ver.

Guzmán, de 61 años, fue declarado culpable el 12 de febrero de cargos relacionados con drogas y asociación delictuosa que podrían ponerlo tras las rejas por décadas. El jurado deliberó por seis días luego de haber escuchado testimonios durante tres meses. Su sentencia está programada para junio.

El abogado de "El Chapo", Eduardo Balarezo, dijo que las cuestiones planteadas en la historia de VICE "son profundamente preocupantes y angustiantes".

"Las declaraciones del jurado sobre el reiterado y generalizado incumplimiento y desacato de las instrucciones de la corte, de ser ciertas, dejan claro que Joaquín no tuvo un juicio justo", dijo Balarezo en un comunicado. "Revisaremos todas las opciones disponibles antes de decidir la manera de proceder".

La fiscalía de Brooklyn rechazó comentar al respecto.

VICE reportó que el jurado habló con su reportero a través de una videollamada que duró dos horas. El jurado pidió la condición de anonimato y no proporcionó su nombre al periodista. El reportero dijo que reconoció al jurado por el juicio.

El jurado comentó a VICE que por lo menos cinco miembros del jurado que estuvieron involucrados en las deliberaciones y dos suplentes escucharon las acusaciones de que Guzmán drogó y violó a menores de edad, pese a que esa evidencia no formó parte del juicio debido a que fue considerada tendenciosa.

Las acusaciones, publicadas en la víspera de las deliberaciones, fueron mostradas por los medios y también estuvieron en Twitter. El jurado entrevistado dijo que las revelaciones no parecieron ser un factor en el veredicto de culpabilidad de Guzmán, reportó VICE.

"Eso no cambió la opinión de nadie", comentó el jurado, de acuerdo con VICE. "Realmente no nos enganchamos en eso. Solo fue una plática de como cinco minutos y fue todo, no volvimos a hablar de eso".