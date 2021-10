Alec Baldwin sufriría estrés postraumático tras accidente

"Él debe de estar pasando por algo que se llama estrés postraumático que es vivir todas estas emociones de miedo, frustración, enojo, como cuando los militares regresaban de Vietnam que no podían dormir o comer de la misma forma, concentrarse en su trabajo", comenta la experta. Blanca explica que si el histrión no recibe un adecuado acompañamiento a nivel psicológico las consecuencias podrían derivar en algo de tipo crónico generando trastornos a corto -estrés postraumático-, mediano y largo plazo -una enfermedad-.

"Puede generar alteraciones en el sueño, en la alimentación, que se aísle, que decida no trabajar en un buen tiempo y si hay un acompañamiento adecuado esto le puede servir para regresar lo más rápido posible, en la medida de los tiempos legales, a trabajar, que sería lo ideal, pero a lo mejor después una producción no va a querer tener a alguien que esté generando tanto impacto a nivel medios". El pasado 21 de octubre fue cuando sucedieron los hechos. Según se ha dado a conocer Baldwin estaba ensayando cómo desenfundar el arma de forma cruzada; al histrión se le dijo que ésta no estaba cargada; sin embargo, cuando hizo la maniobra el director de la película, Joel Souza "escuchó lo que sonó como un látigo y luego un estallido fuerte", según reportó CNN en español.

El impacto para Baldwin, de 63, tendrá repercusiones a nivel emocional, laboral, familiar y social, señala Blanca Gil, quien destaca que por ser un personaje famoso tiene también el añadido de que es una noticia que se viralizó poniendo más reflectores y presión que se suma a la investigación correspondiente. "Va a haber impactos a nivel emocional no nada más para él sino para toda la gente de la producción, ahí lo importante es el acompañamiento, que pudieran ellos estar en atención a nivel psicológico y tantológico para entender todas estas emociones y darse cuenta que finalmente fue un accidente", apunta la psicoterapeuta.

"Estados Unidos es muy escrupuloso en el tema legal y eso no sólo lo va a desgastar a él (Baldwin) sino a toda la producción, lo cual está bien para aclarar todas las investigaciones, pero es cansado para la gente". El actor de cintas como "Beetlejuice" había participado en los últimos años constantemente en el programa de televisión "Saturday Night Live" donde se popularizó su parodia del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Si bien el tema ha sido señalado en su mayoría como un accidente, precisamente Donald Trump Jr., hijo del exmandatario, es uno de los que han sido más críticos contra Baldwin acusándolo de matar personas.

Uno de los puntos que Blanca considera importante es que, tomándose como un accidente, se trató de algo multifactorial donde estuvieron implicadas muchas cosas (como el no revisar adecuadamente el arma que debía estar vacía) y no se hizo con premeditación, diferenciando así el accidente de un asesinato. "Va a ser un proceso largo donde dependerá mucho de los recursos personales que él tenga para entender que fue un accidente", explica.

"Un punto importante es que los actores regularmente tienen esta particularidad de que sus emociones son mucho más exacerbadas que las de la gente que se dedica a otras actividades, depende de a lo que te dediques cómo es el manejo emocional y los actores son muy sensibles al tema emocional. Hay que ver si él no ha tenido antecedentes de adicciones o algo significativo, si es así se va a agudizar porque es muy frecuente que pase".

Con respecto a su edad esto también es un factor de riesgo pues había que saber si el histrión tenía hipertensión, diabetes o alguna enfermedad de su tipo. La experta explica que las emociones van de la mano del sistema inmunológico y si una persona tiene periodos de estrés prolongados el sistema inmune baja y esto provoca que sea más fácil enfermar. "No es lo mismo que te suceda algo así cuando eres muy joven a cuando estás en la etapa de adulto mayor; eso puede impactar, además qué apoyos y redes tiene, cuando hay una problemática así si él vive con su familia y es una buena red eso le va a ayudar a él, si hay una buena red de amigos también, cómo el público tome el proceso también".

"También hay que recordar que venimos de una pandemia, a lo mejor está producción era económica, hay que ver cuánto tiempo estuvo sin trabajar, muchas de las veces los actores pueden ganar bien pero también pasar temporadas que no tienen empleo y los ahorros se terminan".

¿Cómo puede estar la familia de Halyna?

La directora de fotografía dejó a un niño de nueve años y a su ahora viudo, Matt Hutchins, de 38, quienes enfrentan un duelo más fuerte al de una persona que muere tras estar tiempo enferma, pues el deceso de Halyna fue inesperado. "Este tipo de muertes generan muchas preguntas sin respuesta... cuando es una muerte inesperada genera mucha frustración, enojo, tristeza, y además es una muerte que está siendo muy observada por todos", comparte Blanca, quien, como parte de su trabajo como psicopedagoga tiene un programa de radio llamado re@prendamos, que es una escuela para padres.