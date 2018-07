Alcázar y Estrada apuntan en nueva cinta a la gente corrupta

GUANAJUATO, Gto.- El gobierno mexicano ha sido criticado por la dupla Damián Alcázar-Luis Estrada en cintas como "La ley de Herodes" y "El infierno", pero ahora tocará a la propia sociedad la que sea objetivo de sus dardos cinematográficos.

Ambos ya están preparando un filme al respecto, definiendo los puntos a tocar en el mismo.

"Ahora Luis quiere cambiar y tirarle a la gente que también es corrupta, mentirosa, también se permite triquiñuelas, hay mucha gente escéptica; es decir ahora, ¡les gusta la crítica al Estado!, ¡ahora va hacia ustedes (el pueblo) y me parece extraordinario!", explica Alcázar

Estrada-Alcázar comenzaron su relación laboral en 1991 con "Bandidos", un western con niños, volviendo a reunirse en el 2000 con "La ley de Herodes", donde se hacía mofa del PRI, seguida por "Un mundo maravilloso", acerca de las consecuencias del neoliberalismo económico; "El infierno", con las autoridades relacionadas con el narco y "La dictadura perfecta", en la cual se veía la combinación política y medios de comunicación.

Los personajes han logrado tanta empatía con la gente que, cuando va por las calles de la Ciudad de México, hay quienes le golpean con un periódico en el hombro de manera afable y lo saludan por su nombre.

"Yo viajo en clase turista y de pronto las aeromozas me dicen que van a llevarme a primera clase, yo trato de ser el más relajado, el más tranquilo, en el fondo sigo siendo inhibido".

"Lo que me dice (el cariño de la gente) es que yo no puedo entregarles una bobada de película, porque ellos son los que me mantienen aquí", comenta Alcázar.

La tarde de este sábado el histrión impartió una conferencia magistral en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde ayer fue objeto de homenaje por su trayectoria.