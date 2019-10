Alcanzan UE y GB acuerdo para Brexit

Londres, Inglaterra.

La Unión Europea (UE) y Gran Bretaña lograron este jueves un acuerdo para la salida del país del bloque europeo, según anunciaron a través de Twitter el Primer Ministro de GB, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



El Premier Británico afirmó que consigió un "nuevo" y "gran" acuerdo del Brexit, pero señaló que el Parlamento británico tendrá que aprobarlo el próximo sábado en una sesión extraordinaria.



"Tenemos un gran y nuevo acuerdo con el que asumimos otra vez el control (del país). Ahora el Parlamento debería cumplir con el Brexit el sábado para poder pasar a otras prioridades, como el coste vida, el NHS (sanidad pública), los delitos violentos y nuestro medioambiente", escribió el Pimer Ministro en Twitter.



Johnson, que hoy viaja a Bruselas para la cumbre europea, firmó su tuit con la frase "cumplir con el Brexit / asumir el control".



La nota del líder "Tory" se conoció después de que el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, también indicase a través de su cuenta de Twitter que la UE y el Reino Unido habían llegado a un acuerdo para la salida del país del bloque europeo después de unas maratonianas negociaciones.



El Primer Ministro británico, determinado a cumplir con el Brexit el 31 de octubre, tendrá que presentar el pacto en la Cámara de los Comunes para que se apruebe en una sesión que se espera sea convocada este sábado.



Johnson, que gobierna en minoría con el apoyo de los probritánicos del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, necesitará del respaldo de diputados de otras formaciones políticas para sacar adelante su acuerdo en los Comunes.



El DUP, defensor de la unión de la provincia con Gran Bretaña, mantiene de momento su oposición al documento alcanzado en Bruselas al afirmar hoy que, "como están las cosas", no puede aceptarlo.



La líder del DUP, Arlene Foster, emitió un comunicado en el que manifestó sus reservas en relación con el pacto, pocas horas antes de la vital cumbre europea de Bruselas.



La frontera entre las dos Irlandas ha sido el asunto más complicado de las negociaciones sobre el Brexit, ya que el objetivo es evitar establecer una infraestructura fronteriza para no perjudicar el proceso de paz de la provincia británica.



"Hemos participado en continuas conversaciones con el Gobierno. Como están las cosas, no podríamos aceptar lo que se está sugiriendo sobre las aduanas y otros asuntos sobre consentimiento, y hay una falta de claridad sobre el IVA", subrayó la nota.



No obstante, el comunicado, firmado por Foster y el "número dos" de la formación, Nigel Dodds, añadió que "seguirán trabajando con el Gobierno" para tener un tratado que funcione para Irlanda del Norte y pueda proteger la integridad constitucional del Reino Unido".



El Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, y otros líderes europeos se mostraron ayer optimistas sobre un acuerdo del Brexit antes del comienzo este jueves de la cumbre europea.



En los últimos días, las negociaciones entre Londres y Bruselas habían recibido un impulso positivo después de la reunión que Varadkar y Johnson celebraron el pasado jueves en Inglaterra.



Johnson dijo que prefiere estar "muerto en una zanja" antes que pedir un retraso del Brexit, pero está obligado por la llamada "Ley Benn" a solicitarlo si no hay un pacto para este sábado