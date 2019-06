Alcanzan México y EUA pacto para frenar arancel

Cd. de México.- El Gobierno mexicano alcanzó un acuerdo con Washington para evitar la entrada en vigor el lunes de un arancel de 5 por ciento.

El Presidente Trump, informó este viernes que Gobierno de EU alcanzó un acuerdo con México por lo que los aranceles sean suspendidos indefinidamente.

"Me complace informarles que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con México. Los aranceles que Estados Unidos había programado para implementar el lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente", tuitéo el Mandatario.

Una delegación mexicana encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó desde hace una semana a Washington luego que el jueves 30 de mayo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a México si no detenía el flujo de migrantes.

Las negociaciones se llevaron a cabo desde el miércoles 5 de junio en la Casa Blanca.

El acuerdo se alcanza el mismo día que Trump regresó de una gira por Europa.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!