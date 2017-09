Alcanza Justin Bieber 100 millones de seguidores en Twitter

Cd. de México.- Justin Bieber se unió a Twitter en marzo de 2009, y ocho años después ya puede presumir que tiene 100 millones de seguidores.



Este jueves se oficializó la marca de Bieber, por lo que el sitio web celebró con un emoji personalizado que los fans pueden activar al usar el hashtag #100MBeliebers.



El cantante se convirtió así en la segunda persona más seguida, sólo superado por Katy Perry, quien tiene 103 millones de seguidores.



Barack Obama, Taylor Swift, Rihanna y Ellen DeGeneres le siguen en el listado.



Desde 2009 hasta ahora, se han realizado más de 2 mil millones de menciones de Bieber en Twitter, además de que la expresión "Belieber" (que se utiliza para referirse a sus fans) ha sido tuiteada 84 millones de veces.



"Boyfriend", "Baby", "Sorry", "What Do You Mean" y "Love Yourself" son las canciones más mencionadas del cantante en el sitio web.