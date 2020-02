Alcanza récord energía eólica

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin embargo, para continuar con la expansión en 2020 requieren de certidumbre en políticas públicas, señalaron.

Al cierre de 2019 se registraron en operación comercial 71 centrales eólicas, lo que equivale a una capacidad instalada de 6 mil 238 megawatts, de acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

La energía eléctrica proveniente de aerogeneradores -las enormes turbinas eólicas que caracterizan estas plantas-, registró una capacidad instalada de mil 281 megawatts con la instalación de 10 nuevos parques tan solo el año pasado, explicó Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente del organismo. Esto representa un crecimiento respecto a los 980 megawatts que se incorporaron en 2018. El directivo comentó que 2019 fue un año récord para la energía eólica por ser en el que más capacidad pudo instalarse a nivel nacional. "Parte de este logro es una mezcla tanto de proyectos de la primera y segunda subasta eléctrica que se incorporaron, de la tercera aún están por arrancar, y el resto corresponden a últimos contratos legados y otros como particulares que forman parte del nuevo mercado eléctrico.

"Para 2020, aún no está muy claro, estamos en el proceso de estimar el potencial, vemos que podría estar igual alrededor de mil megawatts, pero para eso será muy importante que haya una decisión en cuanto a certidumbre de largo plazo; pero sigue el potencial hacía adelante, con la posibilidad de en los próximos años exceder los 15 mil megawatts", explicó. No obstante, para que los nuevos proyectos puedan consolidarse se requiere resolver algunos "cuellos de botella" en la redes eléctricas. Este problema no permite que las centrales de gran escala puedan evacuar su energía y dar precios que altamente competitivos, tanto para la industria como para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), precisó el presidente de la Amdee.

"Diversas zonas del País tienen zonas complicadas en cuanto a tener la capacidad para evacuar la electricidad de las diferentes tecnologías que se generan, lo que causa que ya no quepan más proyectos en zonas donde hay alto potencial eólico por la saturación por ejemplo el noroeste, el norte o el sureste. "Podríamos tener con el Gobierno una conversación constructiva de cómo podríamos hacerlos, financiarlos", respondió Rodríguez en entrevista. Se espera que el sector eólico encuentre las alternativas para poder continuar el desarrollo de proyectos. De acuerdo con datos de la Amdee, la energía eólica tiene la posibilidad de alcanzar una capacidad instalada de 15 mil megawatts para 2024.