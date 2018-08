Alcanza el millón de libros vendidos

Nueva York, EU

El expresidente estadounidense Bill Clinton es ahora un novelista con ventas millonarias. "The President is Missing" (El presidente ha desaparecido), un thriller coescrito con James Patterson, tiene más de un millón de ejemplares vendidos entre libro físico, audiolibro y versión electrónico sólo en Estados Unidos y Canadá desde que fue lanzado el 4 de junio.

Es el primer libro de ficción de Clinton, pero como colaborador tuvo a uno de los novelistas más prolíficos y exitosos del mundo.

Las reseñas han sido mixtas, pero Sessalee Hensley, de Barnes & Noble, dijo en una declaración publicada el miércoles por las editoriales Alfred A. Knopf y Little Brown and Co., que "The President is Missing" se ha beneficiado de recomendaciones muy fuertes de boca en boca.

"En un verano marcado por éxitos de no ficción, esta novela ha demostrado tener una gran ventaja", dijo Hensley.

El tema del libro ha resultado oportuno: un ciberataque potencialmente devastador, algo que los expertos de inteligencia han dicho es un peligro potencial mayor. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, dijo a mediados de julio que "las luces de emergencia parpadean en rojo" en relación a un posible ataque y calificó a Rusia del "participante extranjero más agresivo, sin duda".

La novela Clinton-Patterson ha encabezado las listas de novelas de ficción exitosas. Según NPD BookScan, que monitorea alrededor de 85% del mercado de pasa dura y blanda, "The President is Missing" es por mucho la ficción más vendida y la única obra de ficción en llegar a las 10 más vendidas en 2018. Publicaciones de no ficción como "Fire and Fury" (Fuego e ira) de Michael Wolff y "A Higher Loyalty" (Una lealtad mayor) de James Comey, se han llevado la mayoría de las ventas.

Clinton, entre cuyos libros previos están la biografía "My Life" (Mi vida), ha alcanzado ahora un millón de ejemplares en ventas tanto en ficción como en no ficción.

(AP)

