Alcanza huracán "Willa" categoría 5; es considerado potencialmente catastrófico

El huracán "Willa", que se encuentra avanzando por el Océano Pacífico en dirección a México, alcanzó esta mañana la categoría cinco y ya se considera potencialmente catastrófico.

De acuerdo a informes del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU (NCH, por sus siglas en inglés), "Willa" se desplaza hacia la costa occidental del país con vientos que podrían superar los 250 km/h.

Willa is expected to produce life-threatening storm surge, wind, and rainfall over portions of west-central and southwestern Mexico. Here are the latest Key Messages. Additional information at https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/JXeOxdnOmw