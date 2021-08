Alcanza coronavirus a los no vacunados

Y es que más de 300 pacientes estaban varados en el área de urgencias porque el hospital se había quedado sin espacio temporalmente.

"La sala de urgencias estaba rebasada y pidiendo ayuda a gritos, tratábamos de sacar a unos para meter a otros, pero la casa estaba llena".

La falta de personal obligó al hospital a emitir una declaración de desastre en su capacidad de atención, que suele emitirse en casos de apagones masivos o eventos meteorológicos.

La emergencia todavía estaba vigente el viernes, pero la situación estaba volviendo a la normalidad poco a poco, lo que sea que se pueda llamar normal durante una pandemia.

Muchas salas de espera estaban vacías luego de que se recortaran los horarios de visita, y personal de control en el recibidor estaba devolviendo a algunos familiares de pacientes que rogaban los dejaran entrar.

De los más de 1 mil 100 pacientes de covid admitidos desde enero, solo siete estaban vacunados.

"Un par de veces, cuando un paciente está siendo intubado, me han tomado de la mano y me dicen, ¿No me pueden vacunar ahora? Es duro mirar al paciente luchando por respirar y decirle que no, no podemos ponerle la vacuna ahora. Es demasiado tarde".