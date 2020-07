Alcanza colapso a Central de Abastos

El movimiento de tránsito era de 2 mil tráileres por 10 mil pesos... una cantidad bastante fuerte de pérdida Santiago González, Central de Abastos

El Mañana / Staff.- Pérdidas de un 10 por ciento se registraron en la Central de Abastos de Reynosa, por el bloqueo que se llevó durante dos días en el puente internacional Reynosa-Pharr, pero además, el retraso elevó los costos de transportación para el interior del país, en forma considerable.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos local, comentó que el problema fue con el abasto en productos de importación como el pollo, que es traído de los Estados Unidos, por lo que en estos días del bloqueo, no pudieron pasar los camiones del producto.

"Afortunadamente el abasto ha estado garantizado y todos tenemos un stock suficiente, la afectación fue mínima, ya desde ayer viernes están llegando los camiones, fue un 10 por ciento cuando mucho la pérdida, todos mantenemos un stock para garantizar el abasto de la ciudad", dijo.





COSTO BASTANTE ALTO

El vocero de la Central de Abastos, recalcó que si hubo un retraso fuerte en los envíos al interior del país, con incremento en los costos.

Por ejemplo se estima que el costo del retraso por día por un camión, es alrededor de 10 mil pesos, por lo que si se multiplica por los camiones que estuvieron durante dos días esperando, el costo fue bastante alto.

"Ya está abierto ya llegaron los primeros camiones a la ciudad, pero el movimiento de tránsito era de 2 mil tráiler por 10 mil pesos estamos hablando de una cantidad bastante fuerte de perdida", recalcó.

Normalmente se importa alrededor de 400 y 700 toneladas semanales de pollo, por lo que esperan que las autoridades les resuelvan a los campesinos sus demandas para evitar problemas en los cruces internacionales.

"Que les den solución para que no se vea afectado el abasto de mercancía no solamente e la frontera si no para el interior del país también", expresó.