Alcanza acuerdo por historia con Trump

El acuerdo, realizado con la editorial American Media Inc. significa que McDougal ya no está obligada a ocultar su historia comprada y no publicada por Enquirer -por 150 mil dólares- en los meses previos a las elecciones de 2016.



"(El acuerdo) me devuelve los derechos sobre la historia de mi vida y me libera de este contrato que me engañaron para firmar hace casi dos años", aseguró McDougal en un comunicado.



El acuerdo finaliza una de las dos batallas legales que involucran a mujeres que dicen haber sido pagadas por guardar su silencio sobre encuentros que hubieran afectado a Trump en el tramo final de la campaña.



La actriz porno Stormy Daniels está demandando para romper su acuerdo de confidencialidad para hablar de un supuesto romance con Trump, por el cual habría recibido el pago de 130 mil dólares por parte de Michael Cohen, abogado del Mandatario.

Según el diario The Washington Post, la compañía del tabloide tenía derecho al 10 por ciento de cualquier beneficio que McDougal genera al revender los derechos de su historia dentro del próximo año, hasta por un máximo de 75 mil dólares, según una copia de los términos del acuerdo.



Asimismo, American Media Inc. tiene derecho a publicar cinco columnas de salud y ejercicio bajo la firma de la ex modelo y a presentarla en la portada de Men's Journal.



Cameron Stracher, consejero general de la AMI, afirmó que la compañía busca que McDougal aparezca en el número de septiembre de la revista.



El mes pasado, McDougal presentó un demanda para invalidar el contrato, en la cual se alegaba que el abogado de Trump participó secretamente en sus conversaciones con los ejecutivos de AMI.



Agentes federales allanaron la oficina y la residencia de Cohen la semana pasada en busca de información sobre los pagos realizados en 2016 a McDougal y Daniels.