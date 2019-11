Alcanza acuacultura 15,940 mdp en valor

El impacto económico de la acuacultura en México, una técnica de producción de especies acuáticas diferente a la pesca de captura, alcanzó en el último año 15 mil 940 millones de pesos, destacó el Grupo Acuícola del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab).



Este valor estuvo impulsado por una producción nacional de camarón y peces como la tilapia, trucha y bagre que ha tenido un crecimiento sostenido de 6 por ciento anual y que se ubicó en 2018 en las 393 mil toneladas, de las cuales el 90 por ciento se destina para el consumo en México y el 10 por ciento restante para el mercado de exportación, dijo Rosendo García, presidente del Grupo Acuacultura del Consejo.

El directivo destacó que el alimento balanceado para producir camarón y peces representa actualmente el 60 por ciento de los costos de producción y el otro 40 por ciento lo ocupan los energéticos como el diesel y la electricidad.



Por esto, las 9 empresas que actualmente integran el Grupo Acuícola de Conafab financian a crédito el alimento balanceado para casi el 100 por ciento de la producción nacional de camarón y peces por acuacultura, señaló.



La industria de alimentos balanceados estima producir este año 240 mil toneladas de camarón con un valor de 900 dólares por tonelada y 120 mil toneladas para peces con un valor de 600 dólares por tonelada.



Hace dos años el consumo per cápita de este tipo de especies se ubicó en los 13 kilos anuales (con 1.7 kilos de camarón y 1.5 kilos de tilapia) y se estima que para el cierre de este 2019 la cifra aumente a 13.5 kilos en México, dijo García Delgado.



Sin embargo, el consumo per cápita anual en México seguirá teniendo una brecha muy amplia con respecto al consumo de estas especies en otros países, que a nivel mundial alcanza los 18.8 kilos per cápita, porque en el País las personas están más orientadas a consumir carne de res, pollo y cerdo, señaló.



A nivel mundial, México ocupa el lugar número 17 en la producción de pesca y acuacultura.