Alcantarillas destapadas un riesgo para estudiantes

Ante el grave peligro que representa una alcantarilla destapada a unos pasos del Jardín de Niños "Chapultepec" de la colonia del mismo nombre, madres de familia hacen un llamado a la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) para que intervengan antes de que se suscite un accidente en el que se vea involucrado alguno de los alumnos.

"Queremos que manden a las cuadrillas a efectuar la reparación que tenga que hacerse pero que no se les olvide poner la tapa en la alcantarilla porque no ya no queremos riesgos para nuestros hijos al cruzar la calle Morelos, que es la que pasa frente al plantel", dijo Ericka López Martínez.

Agregó que desde el pasado martes se presentó el problema y al menos hasta ayer no se le había dado una solución. Por lo pronto se colocó en el hoyo unos troncos, un pedazo de hoja de triplay y un trapo rojo para alertar a los conductores y peatones de la situación.

Otras madres de familia también coincidieron con López Martínez pues señalaron que un niño o niña por descuido podría caer en el interior de la alcantarilla.

Para automovilistas también representa una contingencia pues no pueden circular con dificultad por la arteria en cuestión y algunos por temor a caer en la alcantarilla, prefieren retornar y buscar otra opción para poder llegar a su destino.

López Martínez demandó acciones inmediatas de parte de las autoridades del organismo operador de agua.