Alcaldesa en campaña por reelección se queja de persecución del INE

Tampico, Tam. Magdalena Peraza Guerra aseguró que hay una persecución en contra de parte de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, situación que dijo, aparentemente sólo es hacia su campaña política.

Señala que desde que inició este lunes a primera hora las labores de proselitismo, la persiguen los funcionarios del instituto electoral.

"Por más que me persigan y hagan cosas en contra de mi campaña, mi trabajo lo dice todo y eso no lo van a poder quitar", dijo y agregó que ya encaró a los empleados del INE y les cuestionó si también están espiando a los demás candidatos.

"Supervisan si ando haciendo recorrido, qué estoy regalando, pero creo que no se concretan a eso. Yo he vivido muchas campañas y nunca había sentido como hoy me siento, viendo que aquí, están atrás de mi constantemente".

"Sí les dije que si era con todos así, de qué se trata, que si contabilizaban todas las unidades de transporte que se llevaban a los eventos, todo lo que regalan en los eventos o si sólo es para conmigo".

Peraza Guerra exigió que si a ella la siguen y la fiscalizan con "lupa", así tendrá que ser con los demás candidatos, "que haya piso parejo".