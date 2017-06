Alcalde de Río Bravo, JDG, mandó golpear a reportero

Río Bravo, Tam.- Ayer por la tarde el comunicador Juan Carlos Bernal confirmó la denuncia que estará interponiendo el día de hoy en la Unidad Investigadora, en contra del director y subdirector del Departamento de Servicios Primarios por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones de que fue objeto el martes en uno de los cubículos que se sitúan en la planta alta de la Presidencia Municipal a un costado de la sala de Cabildo.

Entrevistado por este medio de comunicación sobre los hechos violentos que se cometieron en su agravio dijo, “eran como las 12:10 cuando al salir de regidores me salieron al paso Javier Téllez “La Chuleta”, subdirector de Servicios Primarios, quien me dijo “ya mamaste”, y Adolfo Uresti, director, quienes me metieron a ese cubículo que ocupa Patricio en donde, fue Adolfo quien tras dar la orden “La Chuleta”; Uresti me golpeó hasta que se cansó.

Y quién te dijo que era de parte del alcalde Juan Diego Guajardo… él; creo que fue por la nota que puse de una muchacha que gozaba de privilegios, porque ella sí le dan para los gastos y a otros no, y aunque si está enferma de cáncer, yo sólo hice referencia al uso de los recursos, y efectivamente me habló fuerte pero ella ya no estuvo presente cuando sufrí la agresión física.

Por otro lado, se buscó la opinión de las autoridades municipales sobre esta situación, contactando vía telefónica a otrora secretaria particular del alcalde, Claudia Quintero, quien actualmente funge como primera regidora, quien precisó en torno al tema, se fijará postura en torno a certezas legales y no en torno a especulaciones.







Juan Carlos Bernal, comunicador de opinión.

En redes sociales

>El pasado 1 de marzo el periodista Juan Carlos Bernal Rodríguez fue privado de su libertad en las instalaciones del mismo Ayuntamiento de Río Bravo para propinarle una severa golpiza por parte de Javier Téllez, subjefe de Servicios Primarios y Adolfo Uresti, jefe de Servicios Primarios, según éstos la agresión fue derivada por publicar información sobre malos manejos del alcalde Juan Diego Guajardo, cuyos agresores le dijeron al periodista que la golpiza era a petición y órdenes del alcalde.