Alcalde revira a AMLO y niega que Pénjamo no respete cuarentena

El alcalde Juan José García López desestimó el reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que coloca a Pénjamo entre los tres municipios que no respetan la cuarentena por tener la mayor movilidad de personas en las calles. "Nosotros aquí en Pénjamo tenemos otros datos", acotó. El munícipe panista señaló que al presidente lo mal informaron, porque aquí se han atendido las medidas sanitarias y las actividades no esenciales se paralizaron.

Aseguró: "aquí se respeta la cuarentena. Que hoy digan que no estamos haciendo bien las cosas, es algo que nos sorprende; por eso es decirle al presidente: Señor, nosotros tenemos otros datos aquí en el municipio, yo creo que lo mal informaron a usted", acotó el edil.

En la mañanera de este miércoles el mandatario federal mencionó que Pénjamo, Guanajuato, es uno de los tres municipios que menos cumplen el Programa "Quédate en Casa". García López explicó que en Pénjamo se tiene una carretera federal de aproximadamente 70 kilómetros de cuatro carriles que comunica con Michoacán y Jalisco, lo que hace que en la ciudad se tenga la estancia de las personas que cruzan por esa carretera de entre una hora o mínimo 30 minutos, y eso genera esa movilidad.

"Entonces la movilidad y los datos que le dan a usted (presidente), bien son por esa carretera ¡eh!, no por la ciudadanía, porque nosotros en Pénjamo hemos observado todas las medidas; por eso le digo señor: 'Nosotros tenemos otros datos'". En un comunicado virtual dijo que sorprende que la Presidencia de la República haya dicho que los habitantes de Pénjamo no están observando las medidas sanitarias, como quedarse en casa y la sana distancia, derivadas de la pandemia del Covid-19. Aseguró que están cerrados los balnearios, salones de fiestas, cantinas, bares, restaurantes, lugares de micheladas, no hay comercio ambulante ni comercio semifijo, desde que salió el decreto del Consejo de Salubridad Nacional en materia sanitaria. Todas las actividades no esenciales quedaron paralizadas, lo que ha significado un esfuerzo y hasta sacrificio para muchos ciudadanos, dijo. "Y que el día de hoy nos digan que no estamos haciendo bien las cosas, es algo que nos sorprende".