Alcalde da versión sobre dimisión de Talamantes

Río Bravo, Tam.- Luego de que el ahora extitular de Tránsito, Ariel Leoncio López Talamantes, dejara el cargo por medio de su renuncia e hiciera una serie de señalamientos, en torno a supuestos actos de corrupción al interior de la administración de Río Bravo y una excesiva petición de "atenciones" para servidores públicos, el municipio dio su versión en torno a este asunto, a lo que respondió mediante un escrito el presidente municipal Carlos Ulivarri López.

En un vídeo que difundió en redes sociales, el propio López Talamantes, expone, según él, que se retira de su cargo porque no quiere ser parte de la corrupción, pero no señala casos concretos, además de que adujo que no se le pagaron algunas compensaciones.

El extitular de vialidad, precisó que no se puede seguir culpando por ninguna autoridad en Tamaulipas, al gobierno pasado, pues desde antes todo gobernante sabe en qué condiciones recibirá una administración.

CARTA ABIERTA

A estos señalamientos el Edil, contestó en carta abierta dirigida a la comunidad de Río Bravo, fechada el 17 de octubre:

Carlos Ulivarri López, alcalde de la ciudad, dijo que es pertinente precisar que el exdirectivo estuvo "recibiendo puntualmente el pago por sus servicios, mismos que se acreditan con recibos de nómina validados y firmados por el exfuncionario".

También asegura que el exfuncionario municipal "acreditó con condicionamientos (el control de confianza) dado el padecimiento psicológico que se le detectó, por lo que se le otorgó un plazo para que atendiera con profesionales su condición, no logrando dicho objetivo".

Otro de los argumentos esgrimidos por el Alcalde es que en mayo, a "López Talamantes, se le inició un procedimiento administrativo ante la Contraloría Municipal, por diversas acciones contrarias a la ley en el cumplimiento de su encargo; sin embargo, optó por presentar su renuncia" y remata:

"Esta administración no permitirá que se denigré el trabajo de los buenos servidores públicos que día a día ponen su empeño en mejorar a Río Bravo, estamos comprometidos con la gente, con la buena prestación de servicios".