Álbumes con ventas históricas

A ntes de tomar las reproducciones en YouTube y streaming como los referentes de triunfos en la música, los máximos indicadores del éxito de la música eran las ventas. Ningún disco del nuevo milenio ha alcanzado las cifras históricas que lanzamientos como Thriller.

Aunque en los listados del mundo hay múltiples contradicciones, la Recording Industry Association of America certifica la venta en Estados Unidos, donde estos son los primeros lugares.

1

EAGLES/THEIR GREATEST HITS 1971 - 1975 (1976)

EAGLES

n su año de lanzamiento, el recopilatorio de los sencillos que la agrupación lanzó durante cinco años ya contaba con certificaciones de Oro y Platino por sus ventas. Sus premios no paran, pues para el 2018 ya tenía la certificación Multi Platino por 38 millones de copias vendidas .

2

HOTEL CALIFORNIA (1976) EAGLES

l mismo año que el grupo Eagles triunfaba con su pasado, también dejaba claro que no dependía de nostalgia, pues su disco de ese año recibió certificación de Oro y Platino. Al momento ha vendido 26 millones de copias .

3

BACK IN BLACK (1980) - AC/DC

unque muchos pensaban que el fin del grupo vendría tras la muerte del vocalista del grupo de 33 años, Bon Scott, cinco meses después el grupo editaba el álbum que incluye temas como "Shoot to Thrill" y "Back In Black", interpretados por Brian Johnson. Al momento es el disco más exitoso del grupo.

4

THE BEATLES (1968) -

THE BEATLES

ntre los éxitos del Cuarteto de Liverpool también se incluye la venta histórica del disco en Estados Unidos, que alcanzó el Oro en 1968 y en 2019 alcanzó los 24 millones de copias certificadas vendidas .

6

6 GREATEST HITS VOLUME I & VOLUME II (1985)

BILLY JOEL

l disco que arranca con "Piano Man" y repasa los éxitos del músico fue un éxito en ventas, pues a cuatro meses de su lanzamiento tenía certificación de Oro y Platino. Al momento, cuenta con 23 millones de copias vendidas .

7

ED ZEPPELIN IV (1971) LED ZEPPELIN

onsiderado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores discos de rock de la historia y compuesto por ocho temas, incluido el himno "Stairway to Heaven", el cuarto trabajo de la banda es también uno de los más exitosos en ventas. En Estados Unidos registra 23 millones de copias certificadas .

8

THE WALL (1979)

PINK FLOYD

onsiderado de los discos más oscuros del grupo y el principio del fin para la agrupación antes de separarse, también representó su éxito más grande. Gracias a temas como "Another Brick in the Wall", que incluso fue adoptada por estudiantes de color en Sudáfrica para protestar contra el apartheid, la banda se volvió un éxito en ventas que llegó en Estados Unidos a 23 millones de copias .

9

DOUBLE LIVE (1998)

GARTH BROOKS

roducto de una gira mundial de dos años, el músico country lanzó un disco doble con temas grabados en vivo. El éxito del álbum lo sitúa entre los más vendidos, con 21 millones de copias certificadas .

CRACKED REAR VIEW (1994)-

HOOTIE & THE BLOWFISH

a popularidad del grupo en los 90 les permitió que el disco que contenía temas como "Only Wanna Be With You" subiera a lo alto. El mismo año de su estreno ya era disco de Oro y al año siguiente fue de Platino. Al momento el disco cuenta con 21 millones de copias vendidas.