Alberto de Bélgica tendrá que someterse a una prueba de ADN

Los abogados de Boël informaron este lunes sobre la orden emitida por la justicia belga.



La artista asegura que es hija del ex monarca, y que es resultado de un romance de su madre, la aristócrata Sibyelle de Sélys Longchamps, y el entonces Príncipe.



En 2013, Boël presentó una primera demanda de reconocimiento de paternidad ante un tribunal de Bruselas, y en 2017, autoridades le indicaron que no podía impugnar la paternidad de Jacques Boël, su supuesto padre biológico.



Jacques nunca se negó a las acciones de Delphine, por lo que se realizó una prueba de ADN que determinó que él no era el padre biológico.



El pasado 25 de octubre, un tribunal de apelación rechazó la decisión y ordenó que Alberto II se someta a la prueba de ADN.



"Si Alberto II rechaza someterse al test, esto podría considerarse como un índice muy claro de que él es el padre", señala el comunicado de los abogados.



En caso de comprobarse la paternidad, Delphine Boël no entraría a la línea de sucesión del trono, pero sí se convertiría en heredera del Rey emérito.