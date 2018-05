Albertengo con un pie fuera de rayados

El delantero Lucas Albertengo podría salir del Monterrey y regresar al Independiente de Argentina.



Tan sólo unos meses después de haber llegado, el atacante sería uno de los sacrificados para cumplir con las nuevas disposiciones anunciadas por la Liga MX que sólo permiten tener 12 jugadores no formados en México en el club.



Albertengo está enterado de ello y admitió en una entrevista para un programa de radio en Argentina que existe la posibilidad de no continuar jugando con los Rayados.



"Me comunicaron que en México se limitará el cupo de extranjeros, y si bien no me informaron nada, hay posibilidades de volver antes a Independiente", comentó en el programa De la Cuna al Infierno, que trata solo temas referentes al Independiente.



Los Rayados tenían registrados el torneo pasado 13 jugadores no formados en México tan solo en el primer equipo.



Ellos son Juan Pablo Carrizo, Stefan Medina, Nicolás Sánchez, José Basanta, Leonel Vangioni, Celso Ortiz, Carlos Sánchez, Jonathan Urretaviscaya, Avilés Hurtado, Dorlan Pabon, Rogelio Funes Mori, Jorge Benítez y Albertengo.



Por lo menos uno de ellos no podrá continuar para la próxima temporada.



Albertengo disputó 11 partidos entre la Liga y la Copa, seis de ellos como titular y anotó tres goles.



"Me fui de Independiente para tener más continuidad y vivir otra experiencia. Alterné partidos de titular y de suplente, pero en general es una experiencia positiva", comentó Albertengo sobre su actuación.

En caso de no continuar con los Rayados, el argentino mencionó que podría volver a su país.



"Me llamaron de dos clubes de Argentina para manifestarme su interés, pero no hay nada concreto", dijo.