Albergue local proporciona alimento a niños sin hogar

Harlingen, Texas.- Los niños abandonados, migrantes sin padres o que han sido abusados, reciben alivio temporal en "The Care Cottage", un albergue situado en Harlingen destinado a que se sientan como en casa para niños que necesitan un albergue.

"Muchos de ellos vienen con nada más que la ropa que llevan puesta. Así que nos ocupamos y buscamos ropa y comida para ellos", dijo Bárbara Tucker, la creadora de 'The Care Cottage', en Harlingen se inició en 2017. Bárbara aprendió sobre la necesidad de más ayuda para los niños maltratados en el Valle del Río Grande. Ella se asoció con la Iglesia Metodista Unida Wesley para abrir una de las casas vacías de la iglesia para niños necesitados.

'The Care Cottage' sirve como hogar temporal para niños que han sido retirados de sus hogares debido a abusos. Cuando no hay familias de acogida disponibles y los refugios de emergencia están llenos, 'The Care Cottage' ofrece a los niños un hogar donde quedarse mientras los trabajadores de CPS continúan buscando la ubicación. Durante su estadía, los niños reciben ropa, comida y un lugar para dormir.

Cornelia Garza, quien está con Servicios Familiares y de Protección, dijo que antes de hogares como este, los trabajadores de CPS no tenían más remedio que poner a los niños en hoteles o incluso hacerlos dormir en una cuna en su oficina.

Según Garza, más de 70 niños fueron sacados de sus hogares en el mes de agosto en los condados de Hidalgo y Cameron. En agosto, 23 niños de la región CPS del sur de Texas no tenían colocación.

Maudie Cox, con Wesley Preschool, ayuda a administrar el hogar. Incluso usando su propio dinero para asegurarse de que los niños tengan lo que necesitan, sin pensarlo dos veces. "Cuando los ves, no puedes evitarlo", dijo Cox. "Creo que si estuvieras aquí, harías lo mismo".