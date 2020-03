Albazo efectivo, ...sí reelección

CIUDAD DE MÉXICO.

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron ayer reformas que favorecen la reelección de los actuales diputados y senadores, quienes podrán hacer campaña sin dejar su curul, promoverse con informes legislativos y permanecer en esos cargos hasta el 2030.

Desde 2014, en la Constitución se estableció la reelección legislativa consecutiva para diputados hasta por cuatro periodos de tres años y para senadores por dos periodos de seis años.

Sin embargo, ayer los legisladores de la mayoría consumaron el albazo, antes de suspender el periodo de sesiones por la epidemia del coronavirus (Covid-19).

El dictamen aprobado establece que diputados y senadores que quieran reelegirse lo podrán hacer en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa.

Para ello, los actuales legisladores se autorizaron mantenerse en el cargo y hacer campaña al mismo tiempo, un tema que ya fue validado por la Suprema Corte en agosto de 2017.

"En la lógica de la reelección está el que la ciudadanía valore el trabajo de los legisladores y me parece obvio que no se separen del cargo", argumentó en aquel año el Ministro Arturo Zaldívar, actual Presidente de la Corte. "Imaginemos un parlamento europeo que se separa totalmente para buscar la reelección o un Presidente de los Estados Unidos de América que se separa mientras está la campaña electoral, no me parece que vaya en la razonabilidad de la reelección".

La reforma aprobada ayer establece que los aspirantes a la reelección podrán realizar informes legislativos, cuya temporalidad no está reglamentada en ninguna norma, de manera que podrían armar un evento masivo para informar de sus actividades en plena campaña electoral.

La reforma a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos fue presentada ante la Mesa Directiva a las 12:35 horas de ayer por los coordinadores de Morena, PT, PES y PVEM, y una hora más tarde le dispensaron trámites de aprobación de dictamen en comisiones y se llevó a votación.

La iniciativa fue aprobada con 254 votos a favor de diputados de esas bancadas; recibió 20 votos en contra de Movimiento Ciudadano y 3 abstenciones. Fue turnada al Senado. Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD no acudieron a la sesión.