Albañil, trabajo de mucho peso. No basta con saber mezclar el cemento

Yo quería trabajar, miraba la situación en la casa, carecíamos de muchas cosas, me dirigí con unos albañiles y les pedí trabajo, me dijeron que estaba muy chiquito, pero aun así, me dieron la oportunidad, empecé de chalan y fui aprendiendo . Octavio Maldonado González, albañil desde los 12 años

Ser albañil no es una labor sencilla, es un trabajo muy pesado, no basta con saber mezclar el cemento, grava y arena, sino que también en esta profesión, deben tener conocimientos básicos de como hacer acabados de interiores, algo de plomería, muchas veces de electricidad entre otras cosas. Es un trabajo muy cansado, más cuando se tienen que soportar el exceso de calor, que en ocasiones hasta una deshidratación, pero también es esta una labor que deja muchas satisfacciones, como las que le ha dejado a Octavio Maldonado González.

, Tam.-

Octavio tiene 52 años de edad, proveniente de una una familia humilde, es originario del estado de Nuevo León, desde hace 9 años radica en Río Bravo, empezó en el oficio de la albañilería cuando tenía 12 años, lo hizo para poder ayudar con los gastos del hogar, tiene 9 hermanos, era necesario contribuir económicamente:

"Yo quería trabajar, miraba la situación en la casa, carecíamos de muchas cosas, me dirigí con unos albañiles y les pedí trabajo, me dijeron que estaba muy chiquito, pero aun así, me dieron la oportunidad, empecé de chalan y fui aprendiendo", dice con orgullo.

Cumplidos los 17 años, Don Octavio tomó de manera formal dedicarse a esta profesión a la cual le agarró sabor, que hay de todo, hay cosas que son muy pesadas, otras que son muy practicas:

"Las cosas más difíciles que hacemos los albañiles, creo que es cuando anda uno el sol haciendo vaciados o cualquier cosa en donde andes en el sol", detalló.

Asimismo añadió:

"Recuerdo que en mi primer trabajo ya como albañil, me pidieron instalar unas puertas, era de una compañía, y yo sin tener idea de como se hacía esto, dije que si, y entre dos personas que estaban igual que yo, nuevas en el oficio, pusimos como 10 puertas en un día, dijimos, misión cumplida, pero al siguiente día que las intentamos abrir, nada más una abrió, otra medio abrió, pero con esto donde uno comete errores, es donde uno más aprende, hay que remediar el error", contó sonriendo un poco.

Llega a la edad de 21 años y conoce al Amor de su vida, la señorita Patricia Espiricueta, con la que contrae nupcias y procrea 3 hijos, Jonathan, Abraham y Wendy Maldonado a quienes agradece que siempre estén a su lado. La profesión de albañil le ha dado para mantener a su familia, darle algo de estudios a sus hijos, así como para hacerse de una casa a su gusto. Es un esposo ejemplar, un padre que da buenos ejemplos, un ser humano incansable, que le da gracias a Dios por todas las bendiciones que le ha dado a través de poder ser albañil:

"Todo está en el querer, cuando se quiere lograr algo, aunque se vea lejana la meta, si se puede, pero es muy importante la iniciativa, he escuchado que algunos de mis colegas batallan por trabajo, pero yo he tenido la gracia de Dios de que nunca me ha faltado", concluyó.