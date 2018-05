Alarman crímenes contra sacerdotes

La violencia y crimen cometidos en contra de sacerdotes en este país es una situación que preocupa e inquieta a todos, y no solo porque ellos hayan sido víctimas, sino porque cualquier persona puede ser susceptible que le arrebaten la vida, señaló el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía. "Y no solo le arrebaten la vida, sino que le priven de la libertad, que le extorsionen o simplemente que no le dejen vivir con la paz que todos merecemos para poder desarrollarnos", dijo. Explicó que todos debemos hacer algo por construir esa sociedad en la que podamos vivir en paz, convivir y ser felices; en este sentido dijo que al estado en todos sus niveles le toca su parte, y se requiere de múltiples operaciones conjuntas.

Matamoros, Tam.