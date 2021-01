Alarma ´súper´ Covid

A noventa kilómetros de la ciudad de Reynosa, una amenaza mortal se cierne sobre esta frontera: una nueva cepa del Coronavirus que lo ha convertido en un virus mutante más peligroso que el Covid-19.

Ante la nueva cepa del virus detectada en la ciudad de Matamoros y que ha encendido las alarmas, autoridades estatales hacen un exhorto a la población para cumplir de forma más estricta con el protocolo preventivo.

Tamaulipas es el primer estado del país que reporta el caso de un paciente atacado por el ´´súper´´ virus.

Para evitar contagios y una posible saturación en los hospitales locales, David Aguilar Meraz, representante del gobierno estatal en la zona norte, declaró:

"Ahora más que nunca la población debe usar el cubrebocas, no salir de casa y si lo hace que sea por motivos esenciales, sabemos que el coronavirus es una enfermedad que aún no podemos erradicar y desgraciadamente la nueva cepa ya apareció en Tamaulipas, a unos cuantos kilómetros de Reynosa, esta es más peligrosa por lo que debemos estar alerta, cuidarnos más".

El informe médico expone que, la nueva cepa es hasta un 50 por ciento más contagiosa que la tradicional, y se desconoce si la vacuna contra el Covid-19 resultaría efectiva para erradicarla.

Hasta el momento, en Tamaulipas solo se ha confirmado un caso positivo, pero las autoridades sanitarias se encuentran realizando análisis médicos a otros sospechosos.

A CORTO PLAZO

Durante los primeros 12 días de este 2021, se han detectado un incremento en los casos de Covid-19 en Reynosa, un fenómeno que Aguilar Meraz atribuye al descuido del protocolo durante la navidad y año nuevo.

Por lo que se han dado instrucciones para continuar a través de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) con filtros y revisiones en el Aeropuerto Internacional de Reynosa Lucio Blanco, así como en los Puentes Internacionales.

En este último punto, los viajeros son cuestionados sobre sus motivos de ingreso a la ciudad, y al detectar razones de turismo o recreación reciben la negativa para acceder. "No vamos a cancelar ningún operativo ni revisión, todo sigue su curso, el doble no circula también, seguiremos apoyándonos del personal de salud y de la Coepris porque la población debe entender, no podemos arriesgarnos".

16 MUERTOS EN 11 DÍAS DEL 2021... Y CONTANDO

De acuerdo con informes proporcionados por el departamento de Panteones de Reynosa, del primero al 11 de enero del 2021, ya se han confirmado 16 fallecimientos por Covid-19 y se exhorta a la población a protegerse para evitar más contagios y más decesos. El más reciente ocurrió el pasado sábado.