Alarma por plaga del dengue

Ante la aparición de plagas de zancudos, residentes del fraccionamiento Reynosa y colonia Almaguer piden con urgencia trabajos de fumigación pues hay familias que tienen temor de que los mosquitos les transmitan el dengue, zika y chikungunya.

Los que más sufren son las familias que no tienen tela mosquitera en puertas y ventanas, pues los bichos se introducen a las viviendas y empiezan a agredir a sus moradores, dijo Marcial Zermeño Hernández quien radica en el fraccionamiento en cuestión.

La presencia de gran cantidad de solares baldíos y atestados de hierba y enormes árboles, vienen a contribuir a que las plagas sean más numerosas.

El riesgo de que hombres, mujeres y niños contraigan el dengue, es constante por lo que pedimos a las autoridades de Salud que se pongan a trabajar en materia de fumigación como forma de proteger la salud de la gente.

No hemos sabido que hayan venido por aquí a aplicar la nebulización, dicen que han acudido a todas las colonias pero eso no es cierto porque no han pasado por aquí ni de tarde ni de noche, aseguró Zermeño Hernández.

Mientras envían las brigadas a combatir los zancudos, los habitantes de los sectores más alejados y marginados de la ciudad seguirán sufriendo los embates del mosco transmisor de enfermedades vectoriales.