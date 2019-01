Alarma por aumento de Mielitis Flácida Aguda. Rara enfermedad parecida a la polio

McAllen, Tx.- Las autoridades del sector Salud se mantienen preocupados por el incremento de casos mielitis flácida, una enfermedad similar a la poliomielitis que se ha convertido en el enemigo número uno de los niños.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, (CDC, por sus siglas), Texas encabeza la lista con 25 casos.

El Centro señala que hay 186 casos confirmados en 39 estados de la unión americana.

Las últimas cifras reveladas por el CDC, el 28 de diciembre pasado, marcan un aumento de 21 casos confirmados y tres estados más en comparación con el período del 14 de diciembre.

Entre los casos no confirmados, ahora hay 341 bajo investigación. Tennessee, Virginia Occidental, Idaho, Utah, Oregón, Connecticut, Delaware, Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Alaska, Hawai y Washington, DC son los únicos estados / distritos que no han reportado casos confirmados. Entre todos los demás estados, Texas tiene el total más alto de casos confirmados con 25.

La mielitis flácida aguda, AFM, comienza con fiebre y / o enfermedad de las vías respiratorias, de tres a diez días antes de que las extremidades del paciente se debiliten. Algo en el cuerpo, que los investigadores aún están tratando de descifrar, activa la AFM para afectar el sistema nervioso, lo que lleva a la debilidad en las extremidades y posible parálisis.

Desde 2014, más del 90% de los pacientes informaron sobre una enfermedad respiratoria leve o fiebre, compatible con una infección viral antes de desarrollar AFM. Mas del 90% de los casos han sido niños.

Los investigadores dicen que el brote aparece cada dos años. Desde 2014, no ha habido más de 120 casos confirmados, y en 2015 y 2017 no hubo más de 35 casos.

Aunque esto resulta inquietante, la American Academy of Pediatrics (AAP) recomienda a los padres a que no se dejen llevar por el pánico. La mielitis flácida aguda es una enfermedad muy rara. La probabilidad de que un niño la adquiera es de menos de 1 en un millón.

ALERTA . Entre los casos no confirmados, ahora hay 341 bajo investigación.

PREOCUPA. La mielitis flácida aguda mantiene preocupadas a las autoridades sanitarias ante el incremento de los casos.

-

Lo que los padres pueden hacer:

>Lo mejor que puede hacer para proteger a sus niños de enfermarse es continuar haciendo lo que normalmente hace:

> Lavado de manos frecuente.

>Mantenerse al día con las vacunas rutinarias de los niños y los adultos.

>Mantenga las superficies del hogar limpias, esterilizadas y desinfectadas.

>Mantenga a los niños en su casa y no los lleve a la guardería, centro infantil o escuela cuando están enfermos.

>Use repelente de insectos cuando hay mosquitos en la vecindad.

>Busque atención médica de inmediato si su niño sufre debilidad repentina, pérdida del tono muscular, flacidez facial o dificultad para tragar (pasar alimentos) o para hablar.