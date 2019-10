Alarma política del Censo 2020

Harlingen, Tx.- La Oficina del Censo de los Estados Unidos solicita a los estados los registros de licencias de conducir que generalmente incluyen datos de ciudadanía y ha hecho una nueva solicitud de información sobre los destinatarios de la asistencia del gobierno, alarmando a algunos defensores de los derechos civiles.

Los dos enfoques, documentados por The Associated Press, se producen en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer de la ciudadanía un aspecto clave de la recopilación de información federal en el período previo al Censo 2020, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de EU de este año de que una cuestión específica de ciudadanía puede NO se incluirá en el cuestionario del Censo 2020.

Los defensores de los derechos civiles temen que la red más amplia lanzada por la administración Trump para dicha información pueda enfriar la participación de los latinos en el recuento de la población, lo que determinará cuántos escaños del Congreso obtiene cada estado y guiará la asignación de cientos de miles de millones de dólares de fondos federales. Los resultados del Censo 2020 también se utilizarán para volver a dibujar mapas electorales estatales y locales.

Los expertos advierten que las inexactitudes en los registros estatales de vehículos motorizados también los convierten en una mala elección para rastrear la ciudadanía, si ese es el objetivo de la oficina.

Después del fallo de la Corte Suprema, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en julio que exige que el Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, recopile los registros de ciudadanía de las agencias federales y aumente los esfuerzos "para obtener registros administrativos estatales sobre ciudadanía".

La Asociación Estadouniden-se de Administradores de Vehículos Motorizados le dijo a AP que la mayoría, si no todos, los estados recibieron recientemente solicitudes de información que incluyen el estado de ciudadanía, raza, fechas de nacimiento y direcciones. La asociación ha aconsejado a los miembros que consulten a sus oficiales de privacidad y "cada estado está haciendo su propia determinación de cómo responder", dijo la portavoz Claire Jeffrey en un correo electrónico.

En una declaración el jueves pasado, la Oficina del Censo dijo que comenzó a solicitar registros administrativos estatales en 2016 para ayudar con el Censo 2020 y las encuestas en curso. Los registros incluyen fechas de nacimiento, direcciones, raza, origen hispano y estado de ciudadanía. La oficina no respondió por qué.