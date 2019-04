Alarma muerte de mujeres; van 8 homicidios impunes

´´La violencia no está respetando sexo, ni condiciones económicas ´´. Gaby Moreno Gil, presidente de la Asociación de Mujeres Profesionistas.

Ante el alarmante incremento en el número de muertes de mujeres en Reynosa y que permanece en la impunidad, dirigentes de organismos de protección a las féminas demandaron ayer a las autoridades investigar para verificar si son feminicidios o en su caso cifras de la violencia general que prevalece en nuestra ciudad.

Del primero de enero hasta el día de ayer, ocho mujeres han sido asesinadas en esta frontera a balazos o por estrangulamiento en incidentes registrados en diferentes puntos de la ciudad. Ningún homicidio ha sido esclarecido.

Gaby Moreno Gil, presidente de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, pidió a las autoridades correspondientes investigar cada una de las carpetas de los casos, para verificar si son feminicidios.

"El contexto de las muertes de estas mujeres no se puede salir tanto de lo que estamos viviendo a niveles de violencia, la violencia no está respetando sexo, ni condiciones económicas, tampoco está respetando a las mujeres, obedece a la violencia que se está viviendo en la ciudad", expresó.

"Sería interesante ver el caso, si tenía pareja, si estaba siendo violentada, si había denuncia para poder determinar o descartar si fue delito por razón de género", puntualizó.

Por su parte, María Luisa Tavares Saldaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa, hizo recomendaciones como salir acompañadas en horas de la noche, si es en la salida de sus trabajos, tratar de utilizar el transporte que brinda la empresa y transitar zonas alumbradas.

"Sobre todo que no vayan solas, acompañarse para que no vayan solas, invitarlas si toman taxis colectivos -verifiquen que tengan permiso o concesión- porque muchas veces dentro de las denuncias que hemos recibido hay unidades que no cuentan con ello y es parte del riesgo que pueden estar corriendo ellas al utilizar este tipo de unidades", advirtió.

Esté alerta

>Recomiendan a las mujeres no ir solas en horas de la noche.

>Verificar que los taxis tengan permiso oficial

>Informar de cualquier riesgo o acoso con su familia, autoridades y empresa.