Alarma en EU por brote inflacionario

La ansiedad aumenta por el hecho de que hace más de una generación que Estados Unidos no soporta un período inflacionario fuerte y prolongado.

Lo que sí está claro es que el precio de la gasolina subió de 1,89 dólares el galón a 3,04 en un año. Y que los autos usados costaban en abril un 21% más que en el mismo mes del 2020.

Muchos economistas y la Reserva Federal dicen que nada de esto es preocupante. Están convencidos de que la suba de precios es un fenómeno pasajero. Si se equivocan, sin embargo, la economía podría sufrir un gran cimbronazo, que forzaría a la Fed a dar marcha atrás con una política de tasas de interés muy bajas, reduciendo la compra de bonos que da impulso a los mercados.

BAJA EL ÍNDICE S&P

Esa perspectiva se hace sentir en los mercados. El índice S&P 500 bajó un 2,1% en un día la semana pasada, luego de que el Índice de Precios al Consumidor subiese a su ritmo más acelerado desde el 2008 en un año en mayo.

Los economistas de hoy no están acostumbrados a lidiar con un proceso inflacionario grave. La mayoría no habían nacido cuando Estados Unidos soportó su último brote inflacionario serio, en las décadas de 1970 y 1980, en que la inflación no bajaba del 10%.

UN DATO

JOE BIDEN Ordena mitigar riesgo financiero

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó a las agencias federales desarrollar una estrategia integral para identificar y lidiar con los riesgos financieros para el gobierno y el sector privado derivados del cambio climático.

En una orden ejecutiva emitida el jueves, Biden solicita que se tomen medidas concretas para mitigar los riesgos climáticos y, al mismo tiempo, proteger los ahorros de los trabajadores, estimular la creación de empleos y ayudar a Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.

Podrían implementarse nuevas regulaciones para los sectores bancario, inmobiliario y agrícola, entre otros.