Alarma a Estados Unidos ola de amenazas de bomba

Washington DC, Estados Unidos.

Los departamentos de policía de varias ciudades -como Nueva York, Detroit, San Francisco, Oklahoma City, Denver y Raleigh, Carolina del Norte- dijeron en Twitter que las empresas habían recibido amenazas de bomba en correos electrónicos que exigían pagos en bitcoin.



El FBI, que lanzó una investigación, dijo que una ola de amenazas similar a escuelas y otros edificios públicos se dio hace un año, aunque sin consecuencias, pero la autenticidad de las amenazas de hoy no pudo ser confirmada de inmediato, dijo un funcionario.



El Departamento de Policía de Nueva York dijo en Twitter que no considera que las amenazas sean creíbles.



Varias fuentes de seguridad dijeron a Reuters que no había presencia de explosivos en las amenazas iniciales.