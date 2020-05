Alargan veto en panteones

La gente no cumple las medidas de prevención y contención y tenemos que tomar acciones para motivar a la ciudadanía José Luis Liceaga de León, secretario del Ayuntamiento

Cd. Victoria, Tam.- La semana pasada la regidora Karleny Miroslava Perales Escalante adelantó que como medida preventiva contra el coronavirus y para evitar conglomeraciones todos los panteones municipales serán clausurados los días 9, 10 y 11 de mayo, sin embargo, tras las multitudes observadas el pasado 30 de abril violando la Cuarentena y omitiendo las medidas de Sana Distancia, esta medida será intensificada para el Día de la Madre.

"A mí me preocupó mucho el tema del Día del Niño y no queremos que se replique el diez de mayo, el Día del Niño vimos largas filas en las pizzerías, no se siguieron por parte de muchos ciudadanos las medidas de prevención y contención, hubo ofertas en los juguetes...", el secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León, reveló que el diez de mayo se extenderá la clausura de cementerios del 8 al 12 del presente mes.

Aclaró que solo se podrán realizar inhumaciones durante ese lapso por lo que el acceso al público en general a los distintos camposantos de la localidad será restringido al público en general; así como no se expedirán permisos a vendedores ambulantes en las inmediaciones de los cementerios para ese lapso, lo anterior como medidas extremas para desmotivar la movilización social.

"El diez de mayo vamos a tener que buscar la manera de recordar a nuestras madres los que desafortunadamente ya no las tienen, pero habrá otras formas, tal vez publicaciones en redes sociales, tal vez poner un altar en la casa... cada familia puede tener una forma para resolver en esta crisis sanitaria alguna forma de hacer honor a la memoria de sus madres".

Liceaga de León consideró que tal vez la ciudadanía de Ciudad Victoria aún no comprende la gravedad de la enfermedad contraída con el virus SARS-CoV-2, la cual ha ocasionado 248 mil 25 muertes a nivel mundial, 196 en México, 29 en Tamaulipas y 3 en esta localidad, "la gente no cumple las medidas de prevención y contención y tenemos que tomar acciones para motivar a la ciudadanía".