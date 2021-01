Alargan cierre de puentes

Nuevo Laredo, Tam.- Hasta el 21 de febrero se extendió el cierre de puentes internacionales Estados Unidos-México a actividades no esenciales ya que el Covid-19 sigue cobrando un gran número de vidas a ambos lados de la frontera, y es posible que una nueva cepa esté facilitando los contagios.

Esta disposición binacional fue confirmada por Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.

Como todos, tenemos la esperanza de que las vacunas logren poner un alto a este flagelo, pero todavía falta mucho para que tengan el efecto deseado, dijo.

Repetimos: "una pandemia global NO es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y la migración ilegal ya sea individual o en caravanas no será permitida por las autoridades, y no tendrá otro efecto que empeorar la situación de los contagios¨, señaló el funcionario.

EL DATO

* Desde el 21 de marzo está prohibido el cruce de personas entre ambas naciones entre casos no esenciales

* Entre los viajes permitidos se encuentran: retorno al país de origen, viajes con fines médicos, viajes educativos, trabajadores agrícolas, viajes de emergencia o salud pública

* Tamaulipas cuenta con 15 cruces internacionales en las ciudades de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo