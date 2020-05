Alan Pulido sufre accidente y lo presume en redes

Lo volvió a hacer. Llamó la atención en redes sociales. El exdelantero de Tigres y Guadalajara, mostró cómo quedó su rostro después de que estaba "buscando un aluminio".

Pulido subió un video donde dijo: "Miren lo que me pasó por andar buscando un aluminio", y movió la cámara para enseñar la herida que se hizo sobre su nariz, "¿me pasé de lanza verdad? Me raspé todo... Ay Alancito, eso me diría mi mamá, qué bárbaro"

El delantero del Sporting Kansas City, prometió en un próximo video relatar cómo fue que se hizo exactamente esa herida. El futbolista se encuentra entrenando con su equipo a la espera de que reinicien las actividades en la Major League Soccer.