Alan Pulido se va a la MLS

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Pulido está fuera del Guadalajara; el delantero mexicano firmó por el Sporting Kansas City. El acuerdo es por cuatro años, pero no se informa si hay cláusula de rescisión. El negocio no fue nada bueno para Chivas pues el equipo tapatío compró a Alan Pulido en 17 millones de dólares y solamente logró recuperar 5 millones, ya que el equipo estadounidense no aceptó comprarlo en 9 millones de dólares como se intentó al inició de la negociación.

El nuevo director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, tuvo que conformarse con un poco más de la mitad de lo que realmente deseaban para deshacerse de Pulido, alrededor de 8.5 millones de dólares.

Pero quien sí logró un estupendo trato fue el delantero mexicano, que recibirá un salario de 4 millones de dólares anuales, convirtiéndose en uno de los mejor pagados de la MLS.

En el 2019 los que más dinero percibieron en la liga estadounidense fueron:

1.- Zlatan Ibrahimovic (Galaxy) = 7.2 millones de dólares

2.- Michael Bradley (Toronto) = 6.5 millones de dólares

3.- Jozy Altidore (Toronto) = 6.3 millones de dólares

4.- Carlos Vela (LA FC) = 6.3 millones de dólares

5.- Bastian Schweinsteiger (Chicago) = 5.6 millones de dólares

Si bien Pulido no está a esos niveles económicos, sí se convierte en el tercer mexicano mejor pagado de la MLS en su historia, por detrás de Vela y de Giovani dos Santos quien percibía 4.7 millones de dólares por temporada en el Galaxy de Los Ángeles.