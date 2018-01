Alan Pulido causa baja del Tricolor por golpe en el tobillo

"Voy para Guadalajara. Me voy a checar por el golpe que me dieron (ante Monterrey) y nada, a recuperarme lo más pronto posible para el juego de Chivas (del viernes, ante el Puebla)", dijo el atacante previo a tomar su avión.



"Vine a que me checaran para ver si podía estar para el partido pero es muy pronto, no dan los tiempos. Tomaron la determinación de no exponerme".



El rojiblanco sólo jugó el segundo tiempo en el duelo ante Rayados e hizo el gol de su equipo.



En palabras de Pulido el golpe dejó una inflamación por la cual se decidió no arriesgarlo para el amistoso de este miércoles ante Bosnia y Herzegovina a jugarse en Estados Unidos.



A pesar del contratiempo el jugador espera volver a la Selección y así subirse a la convocatoria final a Rusia 2018.



"Determina esa lista conforme vayas jugando con tu club, como vaya avanzando el equipo, en lo personal como vayas avanzando y así sigue", agregó.



Casi a la par de que Pulido se fuera a Guadalajara, el Tricolor viajó esta mañana a San Antonio, donde será su primer amistoso del año mundialista.