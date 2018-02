Alaba Oprah a supervivientes de Florida

Los Ángeles, Estados Unidos.- Oprah Winfrey no tiene nada más que halagos para los supervivientes del tiroteo de la escuela de Florida, quienes han canalizado su angustia a través de activismo.



La conductora los calificó como 'guerreros de la luz' y los comparó a pioneros de derechos civiles.



En una entrevista este sábado, Winfrey dibujó paralelismos entre los los adolescentes supervivientes y los Viajeros de la Libertad de los sesenta, quienes fueron en autobuses a los estados del sur para protestar contra la segregación racial.



"Es un momento de evolución para nuestro país. Lo mismo pasó, como ya saben, en los cincuenta y sesenta, con el movimiento por los derechos civiles.



"La gente joven habló y dijo 'no toleraremos lo que nuestros antepasados han tolerado. Hemos tenido suficiente y estamos dispuestos a luchar y a marchar por ello (nuestros ideales) y, si es necesario, a morir por ello'", citó Winfrey.



La también actriz promocionó su próximo filme Un Viaje En El Tiempo, dirigido por Ava DuVernay y protagonizado por Winfrey, Reese Witherspoon y Mindy Kaling. La película es una adaptación de la novela de ciencia ficción de Madeleine L'Engle.



"Estos jóvenes logran ser literalmente guerreros de la luz", expresó Winfrey, "No dejaremos que esto pase otra vez. Vamos a hacer lo que sea necesario para acabar con la oscuridad".



La semana pasada la ex conductora igualó la donación de George y Amal Clooney de 500 mil dólares para las marchas planeadas, incluyendo la del 24 de marzo en Washington, D. C.



El tiroteo del 14 de febrero de la escuela Marjory Stoneman Douglas dejó un saldo de 17 fallecidos, lo que encendió el llamado a marchas, sentones y otras acciones en diferentes escuelas a lo largo de Estados Unidos.



Winfrey también reaccionó contra el Presidente Donald Trump por su reciente tuit sobre ella, en el cual la llamó insegura.



"Nadie quiere ser odiada en un tuit, especialmente por parte del Presidente. No es cómodo para nadie que en las redes te digan algo que no sientes que sea verdad, pero creo que cualquier negatividad con la que te topes en tu vida, debes enfrentarla con luz", aseguró Winfrey.