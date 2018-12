Alaba Mónica Vergara frutos del trabajo

Montevideo, Uruguay

No se logró el campeonato del mundo pero México puso la primera piedra para labrarlo.

Mónica Vergara, la estratega del Tri Sub 17 que cayó en la Final con España, aseguró que el segundo lugar del Mundial de Uruguay marcará el punto de partida para conseguir títulos en el futbol femenil.

"Contenta con mi equipo, llena de agradecimiento, esto no es suerte, es el trabajo y este es el resultado de la apertura de los espacios para la mujer en el futbol.

"No me resta más que seguir trabajando. Estoy orgullosa de todas y cada una de las chicas. Hemos demostrado que dentro y fuera de la cancha, estamos listas para grandes cosas. La entrega de las niñas me deja muy contenta. Felicitar también a España, son dignas campeonas", apuntó Vergara.

Mónica subrayó que este es el inicio de cosas mejores para el futbol femenil de México, que debe seguirse preparando para crecer a nivel internacional.

"Esto es apenas el comienzo. Vamos a trabajar al doble, vamos inyectar esta mentalidad en todas las categorías, femenil y varonil. México puede competir siempre, y se vale soñar y sobre todo lograr grandes cosas", añadió después del cotejo.

En tanto, a través de un comunicado, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, felicitó a las finalistas que enaltecieron al balompié femenil del País con su participación en el Mundial de la especialidad.