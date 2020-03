Al tres por uno´

No tiene uno ni dos; Alejandro Ávila está aplicando "el triplete" en televisión. Al actor se le juntaron al aire tres telenovelas en el canal Las Estrellas.

Por un lado está la repetición a las 16:30 horas de La Que No Podía Amar; a las 18:30 aparece en Vencer el Miedo y a las 20:30 está en Como Tú No Hay Dos.

"Voy a estar más visto que nada y ya no me van a contratar", dijo sonriendo Alejandro.

Contó que es la primera vez en 28 años de trabajar para la televisora de San Ángel que se le juntan los proyectos, pero no es algo que planeó.

LOS TIEMPOs EMPALMAN

"Ayudó que en términos un proyecto (Vencer el Miedo) no salió inmediatamente, sino que se esperaron algunos meses e hizo que se juntara con el otro (Como Tú No Hay Dos)".

Muy pronto se le acabará el encanto de estar en tres horarios distintos porque Vencer el Miedo, de la productora Rosy Ocampo, transmitirá su último capítulo el domingo 22 de marzo.

En cuanto a grabación, comentó, sólo le tocó hacerlo dos meses y medio de los cuatro que trabajó la producción.

FELIZ POR SU TRABAJO

En la historia de las 20:30 horas, protagonizada por Adrián Uribe, quien interpreta dos personajes, Ávila es un hombre de barrio llamado Germán, enamorado del personaje de Azela Robinson y con la que forma una de las parejas de la trama.

"Me siento contento de tener trabajo, de seguir en otro proyecto, agradecido con Televisa de permitirme dobletear en Como Tú No Hay Dos y de disfrutar el trabajo maravilloso de Adrián Uribe", dijo.

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

A pesar de estas producciones, que considera importantes, está convencido que su mejor proyecto está por venir.

Compartió que debido a que se le juntó todo esto, se vio obligado a usar el mismo look, pero para lucir diferente se apoyó en las herramientas que como actor ha conseguido a lo largo de los años.

"Todavía no terminaba El Dragón (con Sebastián Rulli) y empecé a grabar Vencer el Miedo, por consecuencia traía el look del personaje anterior. Después, todavía no terminaba Vencer el Miedo y seguí con el mismo look en Como Tú No Hay Dos.

"Le tuve que meter una voz diferente a cada uno y trabajar con la corporalidad. Si eres un tipo con herramientas, seguramente saldrás vencedor, pero hay quienes no y llevan los mismos personajes a sus proyectos".

Una práctica recurrente en él es que adopta en su vida diaria la voz que usa en sus interpretaciones, pero hay ocasiones en las que se le "cruzan los cables" cuando está en dos historias al mismo tiempo.