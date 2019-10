Al teatro estadounidense

Una pareja debe responderse cinco preguntas: desde cuál es su color favorito, hasta decir con sinceridad el momento en que decidieron seguir con la relación.

Con esta historia Luis Ernesto Franco y la compañía Güeros debutarán en la producción teatral en Estados Unidos a partir del mes próximo.

La puesta en escena "Todo claro, Clara", está pensada para el mercado latino y tendrá temporada inicial de mes y medio en Los Ángeles, California, siendo el propio Franco protagonista y tentativamente codirector.

LA TRAMA

"Es un dramedy, una historia donde una pareja lleva 10 años, no está casada, pero ya tienen problemas de comunicación y su psicóloga les propone un juego que se llama verdad o verdad en el que se tienen que hacer cinco preguntas y contestar todas con sinceridad.

"Está escrita por Víctor Salinas, entonada en comedia, pero es una situación dramática", detalla Franco.

Este fin de semana el actor de "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas" y "Señora Acero", comenzará ensayos con una actriz por confirmar. "Se tiene que ver, no se conocen como pareja (los personajes), como pasa en la vida real, con cosas tan sencillas como no saber cuál es el color favorito de cada uno", destaca.

SU PRIMERA VEZ

"Quizá por necesidad la dirijamos el escritor y yo, es nuestra primera producción fuera de México y creemos le irá bien", externa.

Dependiendo de la respuesta del público se haría una segunda temporada, aunque posiblemente con otro actor, pues Franco debe arrancar en 2020 la nueva entrega de "Falsa identidad", la cual lo ocupará por medio año.