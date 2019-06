Al teatro en NY

"Esto es por las mujeres de Juárez, no por Broadway, ni por mí, ni por dinero, y ojalá que cumpla con lo que tengo que cumplir". Kate del Castillo, actriz.

Nueva York, E.U.

Agradecida por una carrera que la ha llevado al éxito, la actriz Kate del Castillo considera que ahora tiene la madurez necesaria para el reto más grande que podían proponerle: dar voz a las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, en inglés y en Nueva York.



La intérprete está inmersa en los ensayos de The Way She Spoke (Su manera de hablar), una obra que se estrena en el teatro Minetta Lane el 18 de julio y donde actúa sola, metiéndose en la piel de las diferentes partes implicadas que se basan en las entrevistas del dramaturgo Isaac Gómez.

MADURA PARA LOS PERSONAJES

"Tengo la madurez, como mujer y como actriz, de poder prestar mi cuerpo para dar voz a estas mujeres de las cuales no nos acordamos, nos hemos olvidado. Es algo que nos duele mucho a todos los mexicanos. No nada más mexicanos; el feminicidio pasa en todas partes", dijo la famosa.

Jo Bonney, directora de la puesta en escena, eligió a la intérprete no solo por su experiencia profesional sino también por su activismo hacia los derechos de las mujeres y su comprensión de las circunstancias que rodean a esta problemática en México.

SE TRANSFORMARÁ

"Ella está siendo la actriz, que también es un personaje. Encarna a todas estas mujeres, y encarna a los hombres. Es muy exigente, y vocalmente tiene que transformarse", contó Bonney.

La obra es producida por la plataforma de audiolibros Audible, y será grabada posteriormente para ser distribuida en formato de audio.

El dramaturgo creador de la historia señaló que mucha gente, sobre todo hombres, no saben nada sobre las mujeres desaparecidas, y por eso quiso divulgar las caras de una tragedia que ocurre no solo en Juárez, sino en todo el mundo.