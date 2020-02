Al teatro con monólogo

Rebecca Jones reestrena el monólogo "Una mujer extraordinaria atrapara en la vida ordinaria", con el que el año pasado celebró cuatro décadas de carrera artística.

"Di dos funciones con esta obra conmemorando 40 años de carrera artística en el Teatro Principal, que fue justo donde debuté, así que la tengo muy trabajada, pero eso no quiere decir que no esté menos nerviosa, estoy perfeccionando detalles y puedo asegurar que quedará mejor", comentó a los medios de comunicación la también productora teatral.

POR ESTRENAR

Esta puesta en escena, que estrena el próximo sábado en el Teatro 11 de julio, gira en torno al amor propio y aborda también la manera en cómo las mujeres dejan de ser ellas mismas en pro de otras circunstancias que a la larga las hunden en la soledad.

"El darse cinco minutos para ti es muy importante, porque lo más probable es que llegarás a un punto en el que estarás sola, así que más vale que te vayas conquistando, queriendo, cayéndote bien", explicó Jones.

La actriz quien estuvo casada por 26 años con el actor Alejandro Camacho, compartió que no tiene ninguna relación sentimental, porque provoca miedo en los hombres.

"Estoy abierta al amor, pero los hombres no se hacen presentes. Creo que tengo un carácter fuerte, decidido, por eso soy actriz y tengo la habilidad de pararme enfrente de miles de personas, pero no tengo un carácter agrio, lo que sucede es el miedo a enfrentarse con una mujer absolutamente independiente en todos los sentidos y no a todos los hombres les gusta eso", compartió a reporteros.

ALZA LA VOZ

En ese sentido, expresó su apoyo a la propuesta de Vanessa Bauche "Un día sin mexicanas", que propone se lleve a cabo el próximo 9 de marzo y que busca visibilizar a las mujeres ante las situación de violencia que vive actualmente.

"¡Ya estuvo!, claro que es importante, ojalá que todo lo que hagamos funcione, ayer me pidieron que hiciera un video hablando de este problema, pero ¿qué les decía a las mujeres?, ¡cuídense!, lo hacen. Espero que las manifestaciones que se están dando sean suficiente para crear una fuerza que ayude a solucionar esta problemática", concluyó.