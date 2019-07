Al teatro abordando la homofobia

Ciudad de México.-

La actriz Ana Patricia Rojo percibe a una sociedad que discrimina mucho y que no solamente tacha a las personas por su preferencia sexual sino por temas como la raza o la educación.

"Ahora está muy en boga el tema del orgullo y el respeto a las diferencias y desde luego es un tema que hay que poner sobre la mesa pero somos una sociedad que discrimina a todos: si es indígena, si viene de otro país, si no tiene cierta educación", sentencia.

¡HAY QUE ENTENDERLOS!

"Tendemos a discriminar, a hacer a un lado a quienes no son como nosotros, creo que tenemos que partir por empezar a entenderlos, conocerlos, buscar puntos en común, partir del respeto a todos los demás no solo a la gente de la comunidad LGBT+ sino a todas las personas", explica.

Ana Patricia forma parte del elenco de la puesta en escena "La homofobia no es cosa de hombres" que se presentará en el Teatro Centenario Coyoacán y cuya idea central aborda una de esas aristas: la discriminación que se vive en la comunidad gay.

GRAN ELENCO

En forma de monólogos el elenco integrado por Juan Soler, Alexis Ayala, Ernesto Laguardia, Gabo Villalobos, entre otros, va mostrando diferentes historias relacionadas con la homofobia. Ana Patricia se encargará de plasmar a una mujer que se enamora de otra. Se trata de un texto escrito y dirigido por Daniel Ferrer Cubillán.

"Lo que ella plantea es que se enamora del ser, de otra mujer pero desde la amistad, la complicidad, la identificación, desde el alma, para ella el amor es a otro ser, otra alma, persona, independientemente del género", explica.

TEMA CENTRAL EL RESPETO

La actriz considera que más que hablar de tolerancia la palabra correcta sería el respeto que tiene que existir entre todos los seres humanos.

"Tenemos que aprender a respetarnos y la manera es ver que todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto, más allá del tolerarnos porque me suena a aguantarnos, a no estar de acuerdo pero no tener opción, yo creo que es que tenemos que respetar nuestras diferencias y nuestros puntos en contacto y creo que uno de los grandes logros de este texto es mostrarnos seres humanos, complejos, llenos de virtudes, de oportunidades, experiencias".