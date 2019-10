Al rescate de su esencia

Parece que Ian (Luis de la Rosa) tiene todo en la vida. Una familia acomodada, una hermana, buena relación con sus padres... pero en unos segundos se entera que todo su mundo es mentira.

Su abuela le revela que Jorge (Andrés Almeida) en realidad no es su verdadero padre, sino uno de nombre André (Miguel Rodarte).

En su interés por descubrir quién es esa persona, Ian comienza una búsqueda para dar con André, motivado, en parte, por su amigo Ambrón (Francisco Rueda).

Así se desarrolla Un Papá Pirata, filme dirigido por Humberto Hinojosa Ozcariz, que estrenó ayer en México.

ABORDA PATERNIDAD

De acuerdo con el director, el filme resalta la importancia de la paternidad en la sociedad mexicana.

"Abordo mucho la situación del significado de ser un hijo y el de ser padre en la actualidad.

"Es una película distinta a las que he hecho, llevo un rato siendo papá y muchas cosas increíbles que he vivido recientemente son gracias a mis pequeños, es por ello que les hago este regalo, no sólo a ellos sino a todos los papás que la vean", afirmó en entrevista el también director de Oveja Negra y Camino a Marte.

HABLA DE IDENTIDAD

Al darse cuenta que su padre es un ex actor de telenovelas fracasado, Ian decide rescatarlo del hoyo en el que está metido, sin decirle, en primera instancia la verdad.

"Se plasma mucho la importancia de la identidad, de conocerse a uno mismo, de escoger a tu familia y a la gente que te quiere y de mantenerlos cerca.

"Voy solo a buscarlo y es parte importante del mensaje, que en realidad tu esencia eres tú mismo", expresó De la Rosa.

"André es una especie de ogro, pero no puede caer tampoco en el desprecio de la audiencia, así que tuve que encontrar ese punto donde, a pesar de que tiene fallas y él no está conciliado con la vida, lo logres entender y tener una empatía, mantenerte junto a él hasta el final, quererlo y amarlo", agregó Rodarte.

REFELEXIVA

Durante su viaje, Ian conoce a Sara (Natasha Dupeyrón), la asistente de André, quien moverá los sentimientos del protagonista.

"Una de las reflexiones de mi personaje es que se da cuenta que hay cosas que no conoces y no compartes, pero eso no quiere decir que está mal, sino que hay que ser tolerante con la diversidad de pensamientos y comentarios", dijo Dupeyrón.

Ernesto Laguardia y Adal Ramones tienen participaciones especiales, mismas que aderezarán de comedia la historia.