Al rescate de las refinerías

La tarde del 31 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió de sus simpatizantes en medio de una concentración que lo vitoreó frente al Aeropuerto Internacional de Tampico.

Concluía una gira por la Huasteca y una visita a la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, para la cual anunció una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, pues el complejo llevaba más de un año parado por problemas de operación.

"Encontré la refinería muy abandonada; no se ha invertido desde hace mucho tiempo y no sirvió la famosa reconfiguración en la que se gastaron más de 2 mil millones de dólares y no sirvió, tiraron el dinero... Por eso vamos a levantar a esa refinería para que se produzcan las gasolinas y no las estemos comprando en el extranjero, baje el precio de los combustibles y haya empleo", dijo.

Para entonces, el proyecto de rehabilitación de las seis refinerías del país y la construcción en Dos Bocas, Tabasco, incluía el señalamiento persistente contra los gobiernos anteriores a los que acusaba de dilapidar el dinero mientras contraían a más de la mitad la producción. No obstante, el hombre a cargo del nuevo proyecto nacional de refinación fue precisamente el responsable de las obras fallidas.

Para la construcción de la refinería en Dos Bocas la secretaria de Energía, Rocío Nahle, designó como encargado a Leonardo Cornejo Serrano, químico de larga trayectoria en Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en los últimos ocho años fue responsable de las rehabilitaciones y reconfiguraciones fallidas a las que López Obrador suele aludir.

Una consulta a sus declaraciones patrimoniales –en las que, por cierto, jamás ha aceptado hacer públicos sus bienes– permite observar que desde junio de 2010 Cornejo Serrano fue designado gerente de Ampliación de Capacidad en Pemex Refinación, cargo que tenía precisamente la tarea de aumentar la producción de las refinerías.

En esa responsabilidad dio el salto sexenal y en 2014 –en medio de los procesos de adjudicación directa que favorecieron al consorcio integrado por las empresas Odebrecht-Fluor Daniel con contratos millonarios en las refinerías de Salamanca y Tula– fue designado encargado de la Subdirección de Proyectos de la entonces Pemex Refinación (PR), una de las posiciones más poderosas del sector petrolero.

Luego de la reforma energética de 2008, todavía en el sexenio de Felipe Calderón, Pemex fue objeto de reestructuras y en el caso de PR, el Consejo de Administración aprobó la creación de ese cargo en 2010, mediante el acuerdo CAPR-034/2010.

Entre las funciones de dicha subdirección se incluyó la "elaboración de normas de referencia, así como el seguimiento de la ingeniería de detalle, procura, construcción, arranque y normalización de las plantas pertenecientes a los diferentes trabajos de ingeniería, procura y construcción en coordinación con los diversos especialistas" para cada complejo del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

En 2011, en el acuerdo DGPR-918/2011, se estableció el principal objetivo de la Subdirección de Proyectos: dirigir, planear, programar, presupuestar, coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión de PR hasta la entrega para su operación, cumpliendo con el marco normativo vigente, los costos, tiempos, estándares de calidad, seguridad, protección al ambiente y responsabilidad social.